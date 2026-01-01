Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Поле мстителей , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Поле мстителей Сезоны Сезон 1
Avenger Field
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Поле мстителей»

В 1 сезоне сериала «Поле мстителей» в центре событий оказывается героиня, которая вошла в историю как пионер американской авиации среди женщин. Ее зовут Жаклин Кокран.  Эта женщина по праву считается одной из самых талантливых женщин-пилотов своего поколения. С начала 30-х годов она внесла неоценимый вклад в авиацию, принимала участие во множестве соревнований и боролась за равноправие женщин в этой профессии. Кокран также являлась первой женщиной, которая на бомбардировщике пересекла Атлантику. До самой смерти ее величали не иначе как «Королева скорости». Ее рекорды никто не побил до сих пор.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Поле мстителей

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката
Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»
Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)
«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше