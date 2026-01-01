В 1 сезоне сериала «Поле мстителей» в центре событий оказывается героиня, которая вошла в историю как пионер американской авиации среди женщин. Ее зовут Жаклин Кокран. Эта женщина по праву считается одной из самых талантливых женщин-пилотов своего поколения. С начала 30-х годов она внесла неоценимый вклад в авиацию, принимала участие во множестве соревнований и боролась за равноправие женщин в этой профессии. Кокран также являлась первой женщиной, которая на бомбардировщике пересекла Атлантику. До самой смерти ее величали не иначе как «Королева скорости». Ее рекорды никто не побил до сих пор.