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Грязные игры 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грязные игры
Киноафиша Сериалы Грязные игры Сезоны Сезон 1

The Company You Keep
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грязные игры»

В 1 сезоне сериала «Грязные игры» в центре событий оказываются мошенник Чарли и сотрудника ЦРУ Эмма, которая работает под прикрытием. Сначала главные герои проводят страстные ночи вместе, и это их ни к чему не обязывает. Но вскоре они по-настоящему влюбляются друг в друга. Обоим приходится много лгать своей второй половине. Чарльз и Эмма даже не подозревают, что их неизбежно ожидает столкновение интересов. В то время как Чарли наращивает обороты своего «бизнеса», чтобы навсегда стать свободным, Эмма выходит на мстительного преступника, которому слишком многое известно о Чарли.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Грязные игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2023
Блестящая репутация A Sparkling Reputation
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2023
Вопреки всему Against All Odds
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2023
Все на кон All In
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2023
Шпион, который меня любил The Spy Who Loved Me
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2023
Первоклассная вещь The Real Thing
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2023
Человек компании Company Man
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2023
Искусство стали The Art of the Steel
Сезон 1 Серия 8
16 апреля 2023
Истина делает свободным The Truth Shall Set You Free
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2023
Правда причиняет боль The Truth Hurts
Сезон 1 Серия 10
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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