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Резиденция 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Резиденция
Киноафиша Сериалы Резиденция Сезоны Сезон 1

The Residence
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Резиденция»

В 1 сезоне сериала «The Residence» в стенах Белого дома Соединенных Штатов Америки происходит преступление. Для расследования приглашают эксцентричного детектива, занимающегося особо сложными и секретными делами. В наличии – один труп и 157 подозреваемых. Все они – обитатели правительственной резиденции: от флористов и поваров до приближенных президента. В здании 132 комнаты, в каждой из которых может скрываться преступник. Опрашивая всех свидетелей, детектив получает целую коллекцию тайн Белого дома – от забавных и невинных признаний до по-настоящему рискованных откровений.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Резиденция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Падение дома Ашеров The Fall of the House of Usher
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2025
В случае убийства набирайте «М» Dial M for Murder
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2025
Достать ножи Knives Out
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2025
Последний круиз на яхте «Шейла» The Last of Sheila
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2025
Неприятности с Гарри The Trouble with Harry
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2025
Третий человек The Third Man
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2025
Палец инженера The Adventure of the Engineer's Thumb
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2025
Тайна желтой комнаты The Mistery of the Yellow Room
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2025
График выхода всех сериалов
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