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Сквозь смех и слёзы: игра на вылет 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сквозь смех и слёзы: игра на вылет
Киноафиша Сериалы Сквозь смех и слёзы: игра на вылет Сезоны Сезон 2

Last One Standing 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сквозь смех и слёзы: игра на вылет»

Во 2-м сезоне шоу «Сквозь смех и слезы: игра на вылет» новые участники будут бороться за внимание зрителей, восхищая публику своими остроумными находчивыми шутками и импровизациями. При этом не каждому комику удастся завоевать любовь взыскательной аудитории. Многие шутки те, кто сидят в зале, сочтут не заслуживающими внимания. Каждому из комедиантов предстоит не просто показать свой талант выкручиваться из любой ситуации и мастерство, но и не выходить за рамки сюжета. Кроме того, на проекте вновь разгорится нешуточная конкуренция! Победителем станет сильнейший из новых участников.

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Список серий сериала Сквозь смех и слёзы: игра на вылет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свет и тьма Light and Darkness
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2023
Жизнь и смерть Life and Death
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2023
Преступление и наказание Crime and Punishment
Сезон 2 Серия 3
10 октября 2023
Воссоединение и новое начало Reunion and Restart
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2023
Падения и взлеты Falling and Flying
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2023
Реальность и правда Reality and Truth
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2023
Дайго и Дайго Daigo and Daigo
Сезон 2 Серия 7
10 октября 2023
Неожиданные повороты и возвращение назад Reversals and Comebacks
Сезон 2 Серия 8
10 октября 2023
График выхода всех сериалов
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