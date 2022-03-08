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Сквозь смех и слёзы: игра на вылет 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сквозь смех и слёзы: игра на вылет
Киноафиша Сериалы Сквозь смех и слёзы: игра на вылет Сезоны Сезон 1

Last One Standing 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сквозь смех и слёзы: игра на вылет»

В 1 сезоне сериала «Сквозь смех и слезы: игра на вылет» в центре событий оказываются артисты комедийного жанра, которые являются участниками увлекательного соревнования. Они сражаются между собой за право считаться лучшим комиком. Задача каждого конкурсанта – как можно дольше оставаться в проекте. Для этого каждому предстоит проявить себя во всей красе, но при этом вписаться в формат проекта. Если шутка не впишется в импровизированную сценку, участник покидает шоу. Победа достанется самому стойкому. Главные действующие лица в начале съемок даже не подозревают, чем обернется для них участие в состязании.

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Список серий сериала Сквозь смех и слёзы: игра на вылет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Увидимся So We Meet Again
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2022
Непредвиденное будущее An Unforeseen Future
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2022
Мы можем всё исправить We Can Make it Right
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2022
Перезагрузка Restart
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2022
Юность не вернуть Youthful Days are Gone Forever
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2022
Побег из лабиринта Escape from a Labyrinth
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2022
Повторение ошибок Repeat Mistakes
Сезон 1 Серия 7
8 марта 2022
Конец и начало The End, and the Beginning
Сезон 1 Серия 8
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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