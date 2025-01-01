В 1 сезоне сериала «Черновик» Кирилл проснулся ранним утром и обнаружил себя в крайне странной ситуации. Почему-то героя перестали узнавать родные и друзья, коллеги и даже преданная собака. В доме героя поселился другой человек, который также понятия не имеет о том, кем является нежданный гость. Спустя некоторое время Кирилл понимает, что его избрали для загадочной миссии. Он должен быть посланцем между параллельными мирами, которых во Вселенной насчитывается несколько десятков. Кирилл должен выяснить, кто руководит этими мирами и какова его главная цель. Возможно, жизнь на планете Земля не более, чем «черновик»...