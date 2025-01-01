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Черновик 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Черновик Сезоны Сезон 1

Черновик
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черновик»

В 1 сезоне сериала «Черновик» Кирилл проснулся ранним утром и обнаружил себя в крайне странной ситуации. Почему-то героя перестали узнавать родные и друзья, коллеги и даже преданная собака. В доме героя поселился другой человек, который также понятия не имеет о том, кем является нежданный гость. Спустя некоторое время Кирилл понимает, что его избрали для загадочной миссии. Он должен быть посланцем между параллельными мирами, которых во Вселенной насчитывается несколько десятков. Кирилл должен выяснить, кто руководит этими мирами и какова его главная цель. Возможно, жизнь на планете Земля не более, чем «черновик»...

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Список серий сериала Черновик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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