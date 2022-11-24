В 1 сезоне сериала «Любовь зла» риелтор Надя встречается с парнем по имени Валера, ее подруга Светлана строит отношения с мужчиной, который представился ей Геннадием. У клиентки Нади – Тамары – появился ухажер Сережа, который попал в трудную жизненную ситуацию. Никто из женщин до определенного времени не догадывается, что имеет дело с одним и тем же человеком. Предприимчивый альфонс давит на жалость и без зазрения совести пользуется сердобольностью и доверчивостью одиноких женщин бальзаковского возраста. Он ухитряется уделить внимание каждой из них, а главное – получить выгоду. Но все тайное рано или поздно становится явным.