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Любовь зла 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь зла
Киноафиша Сериалы Любовь зла Сезоны Сезон 1

Любовь зла 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь зла»

В 1 сезоне сериала «Любовь зла» риелтор Надя встречается с парнем по имени Валера, ее подруга Светлана строит отношения с мужчиной, который представился ей Геннадием. У клиентки Нади – Тамары – появился ухажер Сережа, который попал в трудную жизненную ситуацию. Никто из женщин до определенного времени не догадывается, что имеет дело с одним и тем же человеком. Предприимчивый альфонс давит на жалость и без зазрения совести пользуется сердобольностью и доверчивостью одиноких женщин бальзаковского возраста. Он ухитряется уделить внимание каждой из них, а главное – получить выгоду. Но все тайное рано или поздно становится явным.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовь зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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