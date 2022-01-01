Российский мелодраматический мини-сериал «Любовь зла» – это история о риелторе по имени Надя. Она увлекается литературой и однажды решает заказать книжные полки для своей обширной библиотеки. Так судьба сводит одинокую женщину со сборщиком мебели Валерой. Тем временем подруга Нади заводит роман с обаятельным мужчиной по имени Геннадий. Подруги горячо обсуждают свою личную жизнь, даже не подозревая, что ведут речь об одном и том же мужчине. Кроме того, в сети альфонса попадает и третья жертва – клиентка Нади, Тамара.