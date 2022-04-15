В 1 сезоне сериала «Внешние сферы» в центре событий оказывается Ройал Эббот – владелец скотоводческой фермы в Вайоминге. Жизнь главного героя меняется после того, как ему становится известно о тайне, связанной с пустынными территориями, находящимися неподалеку от его ранчо. Наследник Ройала, Ретт Эббот, преображается, когда в город возвращается его избранница. Соседи Эбботов не оставляют их в покое. Билли Тиллерсон, младший из трех братьев, живет в своем мире и увлекается пением. А вот его брат Люк вовсю соперничает с соседями. Он держит в руках семейное дело, а его жажда одержать победу над конкурентами порой переходит всякие границы.