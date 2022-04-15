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Внешние сферы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Внешние сферы
Киноафиша Сериалы Внешние сферы Сезоны Сезон 1

Outer Range
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Внешние сферы»

В 1 сезоне сериала «Внешние сферы» в центре событий оказывается Ройал Эббот – владелец скотоводческой фермы в Вайоминге. Жизнь главного героя меняется после того, как ему становится известно о тайне, связанной с пустынными территориями, находящимися неподалеку от его ранчо. Наследник Ройала, Ретт Эббот, преображается, когда в город возвращается его избранница. Соседи Эбботов не оставляют их в покое. Билли Тиллерсон, младший из трех братьев, живет в своем мире и увлекается пением. А вот его брат Люк вовсю соперничает с соседями. Он держит в руках семейное дело, а его жажда одержать победу над конкурентами порой переходит всякие границы.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Внешние сферы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пустота The Void
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Земля The Land
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
Время The Time
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Потеря The Loss
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Почва The Soil
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2022
Семья The Family
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2022
Неизвестный The Unknown
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2022
Запад The West
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
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