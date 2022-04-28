В 1 сезоне сериала «Под знаменем небес» в центре событий оказывается детектив, который верит в Бога. Взгляды и убеждения героя сталкиваются с суровой действительностью во время очередного расследования. Два человека лишили жизни жену и маленького ребенка своего младшего брата. После задержания они твердят о том, что ими двигал голос Господа. Оба являлись членами религиозной организации под названием «Школа пророков», которая придерживается определенных догматов. Они включают в себя полигамию и убежденность в том, что поистине преданные вере имеют возможность напрямую беседовать со Всевышним.