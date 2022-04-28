Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Под знаменем небес 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Под знаменем небес
Киноафиша Сериалы Под знаменем небес Сезоны Сезон 1

Under the Banner of Heaven
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 49 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под знаменем небес»

В 1 сезоне сериала «Под знаменем небес» в центре событий оказывается детектив, который верит в Бога. Взгляды и убеждения героя сталкиваются с суровой действительностью во время очередного расследования. Два человека лишили жизни жену и маленького ребенка своего младшего брата. После задержания они твердят о том, что ими двигал голос Господа. Оба являлись членами религиозной организации под названием «Школа пророков», которая придерживается определенных догматов. Они включают в себя полигамию и убежденность в том, что поистине преданные вере имеют возможность напрямую беседовать со Всевышним.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Под знаменем небес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Когда Бог был любовью When God Was Love
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2022
Законное место Rightful Place
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
Сдаться Surrender
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Церковь и государство Church and State
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2022
Один могучий и сильный One Mighty and Strong
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
Откровение Revelation
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2022
Искупление кровью Blood Atonement
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2022
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше