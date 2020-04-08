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Невидимая линия 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимая линия
Киноафиша Сериалы Невидимая линия Сезоны Сезон 1

La Línea Invisible 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимая линия»

В 1 сезоне сериала «Невидимая линия» события происходят в 60-е годы XX столетия. Для Испании это время не из легких: представители басков требуют, чтобы их признали суверенным государством. В борьбе принимает участие организация ЭТА, которая причисляет себя к левым радикалам и использует весьма сомнительные методы в борьбе. Аббревиатура расшифровывается как Euskadi Ta Askatasuna — «страна басков и свобода». На самом деле участники группировки являются сепаратистами, которые с легкостью переходят грани дозволенного. Чаби Эчибаррьета, один из членов команды, убивает молодого гвардейца из гражданской армии.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невидимая линия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Граффити и петарды Pintadas y petardos
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2020
Лидер Un líder
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2020
Боевые барабаны Tambores de guerra
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2020
Поэт Un poeta
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2020
Линия La línea
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2020
Будущее El futuro
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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