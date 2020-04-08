В 1 сезоне сериала «Невидимая линия» события происходят в 60-е годы XX столетия. Для Испании это время не из легких: представители басков требуют, чтобы их признали суверенным государством. В борьбе принимает участие организация ЭТА, которая причисляет себя к левым радикалам и использует весьма сомнительные методы в борьбе. Аббревиатура расшифровывается как Euskadi Ta Askatasuna — «страна басков и свобода». На самом деле участники группировки являются сепаратистами, которые с легкостью переходят грани дозволенного. Чаби Эчибаррьета, один из членов команды, убивает молодого гвардейца из гражданской армии.