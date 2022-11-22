Меню
Новости о сериале «Невидимая линия»

Новости о сериале «Невидимая линия»
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира В середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.
22 ноября 2022 13:01
