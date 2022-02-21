В 1 сезоне сериала «Носильщик» действие происходит в 20-е годы двадцатого столетия. Мир приходит в себя, пытаясь справиться с ущербом, нанесенным многим странам Первой мировой войной. Работники железной дороги из Канады и Соединенных Штатов Америки решаются объединиться, чтобы создать профсоюз темнокожих. Такая инициатива появляется впервые. Они полны решимости бороться за свои права. Герои находят верных товарищей и сталкиваются с предательством, узнают цену дружбе и настоящей любви. Чернокожие молодые люди амбициозны и полны сил для того, чтобы привнести изменения в мир.