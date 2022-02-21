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Носильщик 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Носильщик
Киноафиша Сериалы Носильщик Сезоны Сезон 1

The Porter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Носильщик»

В 1 сезоне сериала «Носильщик» действие происходит в 20-е годы двадцатого столетия. Мир приходит в себя, пытаясь справиться с ущербом, нанесенным многим странам Первой мировой войной. Работники железной дороги из Канады и Соединенных Штатов Америки решаются объединиться, чтобы создать профсоюз темнокожих. Такая инициатива появляется впервые. Они полны решимости бороться за свои права. Герои находят верных товарищей и сталкиваются с предательством, узнают цену дружбе и настоящей любви. Чернокожие молодые люди амбициозны и полны сил для того, чтобы привнести изменения в мир.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Носильщик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2022
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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