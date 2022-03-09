В 1 сезоне сериала «Дневники Энди Уорхола» разворачивается история о знаменитом художнике, дизайнере и писателе, который стоял у истоков такого направления как коммерческий поп-арт. В начале 60-х Уорхол приобрел здание в Нью-Йорке, которое вошло в историю под названием «Фабрика». Спустя год после открытия прошел первый вернисаж арт-объектов Уорхола, которые выходили за рамки традиционного представления о живописи. После покушения на его жизнь Энди завел дневник, где подробно описывал все, что происходит с ним. С помощью этих записей современники могут узнать, что за человек скрывался под маской невозмутимого авангардиста.