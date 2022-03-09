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Дневники Энди Уорхола 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дневники Энди Уорхола
Киноафиша Сериалы Дневники Энди Уорхола Сезоны Сезон 1

The Andy Warhol Diaries 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дневники Энди Уорхола»

В 1 сезоне сериала «Дневники Энди Уорхола» разворачивается история о знаменитом художнике, дизайнере и писателе, который стоял у истоков такого направления как коммерческий поп-арт. В начале 60-х Уорхол приобрел здание в Нью-Йорке, которое вошло в историю под названием «Фабрика». Спустя год после открытия прошел первый вернисаж арт-объектов Уорхола, которые выходили за рамки традиционного представления о живописи.  После покушения на его жизнь Энди завел дневник, где подробно описывал все, что происходит с ним. С помощью этих записей современники могут узнать, что за человек скрывался под маской невозмутимого авангардиста.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дневники Энди Уорхола» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дымовые сигналы Smoke Signals
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2022
Тени: Энди и Джед Shadows: Andy & Jed
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2022
Двойная жизнь: Энди и Джон A Double Life: Andy & Jon
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2022
Сотрудничество: Энди и Баския Collab: Andy & Basquiat
Сезон 1 Серия 4
9 марта 2022
15 минут 15 Minutes
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2022
Любовь к инопланетянину Loving the Alien
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2022
График выхода всех сериалов
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