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Грязный черный мешок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грязный черный мешок
Киноафиша Сериалы Грязный черный мешок Сезоны Сезон 1

That Dirty Black Bag
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Грязный черный мешок»

В 1 сезоне сериала «Грязный черный мешок» шериф Артур Маккой прощается с бурной юностью, полной приключений, опасностей и темных тайн. Он устраивается на службу в небольшой и тихий городок на Диком Западе, где надеется разобраться со своим прошлым и мирно дожить свой век, защищая местных жителей. Но поблизости объявляется один из самых опасных и жестоких бандитов современности – головорез, именующий себя Красным Биллом. Он известен тем, что убивает жертв с особой жестокостью, обезглавливает и носит с собой их черепа в черном грязном мешке. Маккой решается выступить против Билла, но эта стычка затягивается на долгие восемь дней.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Грязный черный мешок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава первая: Голова весит меньше, чем тело Chapter One: A Head Weighs Less Than A Body
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2022
Глава вторая: Заключенный Chapter Two: Prisoner
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2022
Глава третья: Союзы Chapter Three: Alliances
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2022
Глава четвертая: Бытие Chapter Four: Genesis
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
Глава пятая: Правосудие Chapter Five: Justice
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2022
Глава шестая: В ад Chapter Six: To Hell
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2022
Глава седьмая: План Chapter Seven: The Plan
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2022
Глава восьмая: Великая дуэль Chapter Eight: The Great Duel
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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