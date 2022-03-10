В 1 сезоне сериала «Грязный черный мешок» шериф Артур Маккой прощается с бурной юностью, полной приключений, опасностей и темных тайн. Он устраивается на службу в небольшой и тихий городок на Диком Западе, где надеется разобраться со своим прошлым и мирно дожить свой век, защищая местных жителей. Но поблизости объявляется один из самых опасных и жестоких бандитов современности – головорез, именующий себя Красным Биллом. Он известен тем, что убивает жертв с особой жестокостью, обезглавливает и носит с собой их черепа в черном грязном мешке. Маккой решается выступить против Билла, но эта стычка затягивается на долгие восемь дней.