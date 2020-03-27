В 1 сезоне сериала «Жизнь в браке» создается ощущение, что у Джи Сун-ву есть все, о чем только может мечтать любая женщина. Она состоялась как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Сун-ву – успешный медик и заместитель директора в частной клинике. Ее супруг Ли Тэ-о делает первые шаги в режиссуре и уже управляет небольшой кинокомпанией, специализирующейся на развлекательном контенте. У пары подрастает сын – Ли Джун-ён. Но жизнь главной героини выглядит успешной только со стороны. На самом деле в ее браке давно наступил кризис, а близкие люди – вовсе не те, кем кажутся...