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Жизнь в браке 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь в браке
Киноафиша Сериалы Жизнь в браке Сезоны Сезон 1

The World of the Married 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь в браке»

В 1 сезоне сериала «Жизнь в браке» создается ощущение, что у Джи Сун-ву есть все, о чем только может мечтать любая женщина. Она состоялась как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Сун-ву – успешный медик и заместитель директора в частной клинике. Ее супруг Ли Тэ-о делает первые шаги в режиссуре и уже управляет небольшой кинокомпанией, специализирующейся на развлекательном контенте. У пары подрастает сын – Ли Джун-ён. Но жизнь главной героини выглядит успешной только со стороны. На самом деле в ее браке давно наступил кризис, а близкие люди – вовсе не те, кем кажутся...

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь в браке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 мая 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 мая 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 мая 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 мая 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 мая 2020
График выхода всех сериалов
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