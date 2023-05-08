Во 2-м сезоне сериала «Топ Дог» после взрыва, в котором пострадала Сара, Тедди приходится переосмыслить свой образ жизни и методы достижения целей. Сидя в отделении неотложной помощи, бывший мошенник дает себе клятву, которую он заведомо не сможет выполнить. Эмили выходит на след Лейжона, но вскоре понимает, что тот работает не один. Похоже, даже в главном деле своей жизни она не сможет обойтись без помощи Теда. После всего произошедшего эти двое ненавидят друг друга, но судьба упорно сталкивает их вместе. Мелкому преступнику и бизнес-юристу придется научиться работать в паре, чтобы выжить.