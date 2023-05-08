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Топ Дог 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Топ Дог
Киноафиша Сериалы Топ Дог Сезоны Сезон 2

Top Dog 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Топ Дог»

Во 2-м сезоне сериала «Топ Дог» после взрыва, в котором пострадала Сара, Тедди приходится переосмыслить свой образ жизни и методы достижения целей. Сидя в отделении неотложной помощи, бывший мошенник дает себе клятву, которую он заведомо не сможет выполнить. Эмили выходит на след Лейжона, но вскоре понимает, что тот работает не один. Похоже, даже в главном деле своей жизни она не сможет обойтись без помощи Теда. После всего произошедшего эти двое ненавидят друг друга, но судьба упорно сталкивает их вместе. Мелкому преступнику и бизнес-юристу придется научиться работать в паре, чтобы выжить.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Топ Дог График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 2 Серия 1
8 мая 2023
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 2 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 2 Серия 3
22 мая 2023
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 2 Серия 4
29 мая 2023
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 2 Серия 5
5 июня 2023
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 2 Серия 6
12 июня 2023
График выхода всех сериалов
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