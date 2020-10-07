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Топ Дог 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Топ Дог
Киноафиша Сериалы Топ Дог Сезоны Сезон 1

Top Dog 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Топ Дог»

В 1 сезоне сериала «Топ Дог» в крупной юридической фирме совершено похищение, жертвой которого оказался наследник бизнеса – один из представителей руководящего состава компании. Члены семьи, не желая предавать дело огласке и привлекать тем самым излишнее внимание правительства и журналистов, решают провести внутреннее расследование. В центре событий оказывается молодая юристка Эмили – настоящая карьеристка, которая не гнушается никакой работой в надежде получить повышение в этой фирме. Именно к ней обращается за помощью начальство. Девушка должна выяснить, кто стоит за этим преступлением. Эмили погружается в интриги семейного бизнеса.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Топ Дог График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2020
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2020
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2020
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2020
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2020
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2020
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2020
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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