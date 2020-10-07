В 1 сезоне сериала «Топ Дог» в крупной юридической фирме совершено похищение, жертвой которого оказался наследник бизнеса – один из представителей руководящего состава компании. Члены семьи, не желая предавать дело огласке и привлекать тем самым излишнее внимание правительства и журналистов, решают провести внутреннее расследование. В центре событий оказывается молодая юристка Эмили – настоящая карьеристка, которая не гнушается никакой работой в надежде получить повышение в этой фирме. Именно к ней обращается за помощью начальство. Девушка должна выяснить, кто стоит за этим преступлением. Эмили погружается в интриги семейного бизнеса.