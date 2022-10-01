В 1 сезоне сериала «Встречная полоса» счастливое семейство Крапивиных попадает в серьезную автомобильную аварию. Супруги остаются живы, однако это происшествие буквально делит их судьбу на «до» и «после». Игорь получает травму головы и оказывается в реанимации в тяжелом состоянии. Его жене Любе везет больше, однако авария раскрывает ей глаза на тайную сторону их брака. Сопровождая мужа в больницу, женщина забирает его мобильный телефон и случайно находит в нем сообщения от юной любовницы мужа Ники. Люба оказывается перед выбором: сохранить семью или признаться, что она все знает? Спасти Игоря или бросить его умирать?