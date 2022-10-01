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Встречная полоса 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Встречная полоса
Киноафиша Сериалы Встречная полоса Сезоны Сезон 1

Встречная полоса 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Встречная полоса»

В 1 сезоне сериала «Встречная полоса» счастливое семейство Крапивиных попадает в серьезную автомобильную аварию. Супруги остаются живы, однако это происшествие буквально делит их судьбу на «до» и «после». Игорь получает травму головы и оказывается в реанимации в тяжелом состоянии. Его жене Любе везет больше, однако авария раскрывает ей глаза на тайную сторону их брака. Сопровождая мужа в больницу, женщина забирает его мобильный телефон и случайно находит в нем сообщения от юной любовницы мужа Ники. Люба оказывается перед выбором: сохранить семью или признаться, что она все знает? Спасти Игоря или бросить его умирать?

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Список серий 1-го сезона сериала «Встречная полоса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2022
График выхода всех сериалов
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