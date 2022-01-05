В 1 сезоне сериала «Мир Лидейл» девочка-подросток Кэйна Кагами оказалась жертвой несчастного случая. Попав в серьезную автомобильную аварию, героиня утратила возможность жить прежней жизнью. Теперь она подключена к аппарату ИВЛ и вынуждена коротать дни, спасаясь от тоски с помощью компьютерной игры «Мир Лидейл». Кэйна находит утешение в виртуальном мире и только там чувствует себя по-настоящему свободной. Однажды Кагами, как обычно, подключилась к игре и поняла, что привычная игровая реальность изменилась. Теперь она находится внутри своего персонажа, а с того момента, как Кэйна играла в последний раз, прошло не одно столетие.