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Мир Лидейл 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир Лидейл
Киноафиша Сериалы Мир Лидейл Сезоны Сезон 1

Leadale no Daichi nite
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир Лидейл»

В 1 сезоне сериала «Мир Лидейл» девочка-подросток Кэйна Кагами оказалась жертвой несчастного случая. Попав в серьезную автомобильную аварию, героиня утратила возможность жить прежней жизнью. Теперь она подключена к аппарату ИВЛ и вынуждена коротать дни, спасаясь от тоски с помощью компьютерной игры «Мир Лидейл». Кэйна находит утешение в виртуальном мире и только там чувствует себя по-настоящему свободной. Однажды Кагами, как обычно, подключилась к игре и поняла, что привычная игровая реальность изменилась. Теперь она находится внутри своего персонажа, а с того момента, как Кэйна играла в последний раз, прошло не одно столетие.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Мир Лидейл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гостиница, Башня, медведь и празднество An Inn, a Tower, a Bear, and a Banquet
Сезон 1 Серия 1
5 января 2022
Раненый, столица, дети и салки An Injured Person, the Royal Capital, the Sons, and a Game of Tag
Сезон 1 Серия 2
12 января 2022
Раненый, столица, дети и салки The Daughter, an Arena, a Blast, and an Uppercut
Сезон 1 Серия 3
19 января 2022
Раненый, столица, дети и салки The Son, a Fight, a Trip, and a Bandit
Сезон 1 Серия 4
26 января 2022
Внук, внучка, правнук и камень The Grandsons, the Granddaughters, the Great-grandchildren, and a Fort
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2022
Каменные големы, голова, скелет и фея The Rock Golem, the Chief, a Skeleton, and a Fairy
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2022
Охота на медведя, принцесса, ванна и зверюга Bear Hunting, a Princess, a Bath, and Monsters
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2022
Битва, победа, разговор и новости A Battle, a Victory, a Conversation, and News
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2022
Возвращение, русалки, недоразумение и зомби A Revisit, Mermaids, a Misunderstanding, and Zombies
Сезон 1 Серия 9
2 марта 2022
Дворецкий, корабль-призрак, приемная дочь и дворец короля-дракона A Butler, a Ghost Ship, an Adopted Daughter, and the Palace of the Dragon King
Сезон 1 Серия 10
9 марта 2022
Представление, экипаж, горничная и переезд An Introduction, a Carriage, a Maid, and Moving
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2022
Миграция, архитектура, полет и земля Migration, Architecture, Flight, and the Land
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2022
График выхода всех сериалов
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