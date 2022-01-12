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В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой
Киноафиша Сериалы В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой Сезоны Сезон 1

Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой»

В 1 сезоне сериала «В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой» в центре событий оказывается невзрачный менеджер по имени Хината Татибана. Испытывая нехватку внимания со стороны представительниц прекрасного пола, герой в компании обаятельного приятеля однажды загадывает самому стать женщиной. Он тоже хочет флиртовать с мужчинами и наслаждаться производимым на них эффектом. Хината даже предположить не мог, что его желание может исполниться! Вместе с другом он переносится в параллельный мир, куда их призвала обнаженная богиня. Хината хочет вернуть свое мужское обличие, но для этого ему нужно одержать победу над Королем Демонов.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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