В 1 сезоне сериала «В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой» в центре событий оказывается невзрачный менеджер по имени Хината Татибана. Испытывая нехватку внимания со стороны представительниц прекрасного пола, герой в компании обаятельного приятеля однажды загадывает самому стать женщиной. Он тоже хочет флиртовать с мужчинами и наслаждаться производимым на них эффектом. Хината даже предположить не мог, что его желание может исполниться! Вместе с другом он переносится в параллельный мир, куда их призвала обнаженная богиня. Хината хочет вернуть свое мужское обличие, но для этого ему нужно одержать победу над Королем Демонов.