В 1 сезоне сериала «Жена путешественника во времени» в центре событий оказывается влюбленная пара – Клэр и Генри. Примечательно, что они познакомились, когда Клэр была маленькой девочкой, а Генри – уже вполне взрослым мужчиной. Но при этом разница в возрасте у них не так уж и существенна. Просто Генри не всегда существует в настоящем. Он совершает путешествия во времени, перемещаясь из одного временного отрезка в другой. Генри не может контролировать свои перемещения, что зачастую становится для него проблемой. При этом после совершения квантового скачка он обычно оказывается... голым. Клэр всегда терпеливо ждет его дома, полная беспокойства.