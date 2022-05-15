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Жена путешественника во времени 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жена путешественника во времени
Киноафиша Сериалы Жена путешественника во времени Сезоны Сезон 1

The Time Traveler's Wife
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жена путешественника во времени»

В 1 сезоне сериала «Жена путешественника во времени» в центре событий оказывается влюбленная пара – Клэр и Генри. Примечательно, что они познакомились, когда Клэр была маленькой девочкой, а Генри – уже вполне взрослым мужчиной. Но при этом разница в возрасте у них не так уж и существенна. Просто Генри не всегда существует в настоящем. Он совершает путешествия во времени, перемещаясь из одного временного отрезка в другой. Генри не может контролировать свои перемещения, что зачастую становится для него проблемой. При этом после совершения квантового скачка он обычно оказывается... голым. Клэр всегда терпеливо ждет его дома, полная беспокойства.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жена путешественника во времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
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