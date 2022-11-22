Меню
Новости о сериале «Жена путешественника во времени»

Новости о сериале «Жена путешественника во времени» Вся информация о сериале
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира В середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.
22 ноября 2022 13:01
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
28 апреля 2022 16:42
Любовь подвергается необычному испытанию в новом трейлере сериала «Жена путешественника во времени»
Любовь подвергается необычному испытанию в новом трейлере сериала «Жена путешественника во времени» «Мы просто случились друг с другом. В неправильном порядке», – говорит в ролике главная героиня.
22 апреля 2022 13:23
Роуз Лесли рассказывает о своем необычном муже в трейлере сериала «Жена путешественника во времени»
Роуз Лесли рассказывает о своем необычном муже в трейлере сериала «Жена путешественника во времени» Проектом занимается создатель «Шерлока» и «Доктора Кто».
16 марта 2022 15:10
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов Весной выйдут «Жена путешественника во времени» и новый фильм Барри Левинсона.
17 февраля 2022 15:47
