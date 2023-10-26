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Васнецова 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Васнецова
Киноафиша Сериалы Васнецова Сезоны Сезон 1

Vasnecova 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Васнецова»

В 1 сезоне сериала «Васнецова» главная героиня Вероника посвящает свою жизнь ведению быта и воспитанию детей. Она находится в декретном отпуске уже почти десять лет. Однако развод с мужем напоминает женщине о том, что когда-то у нее было и другое призвание. До декрета Вероника Васнецова была майором полиции и работала в следственном управлении Калининграда, и теперь она намерена вернуться к своим служебным обязанностям. Только вот годы перерыва дают о себе знать, а новые коллеги относятся к «домохозяйке» без особого доверия. Тем не менее, она решается возглавить отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Васнецова График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
2 ноября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 ноября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 ноября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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