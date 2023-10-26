В 1 сезоне сериала «Васнецова» главная героиня Вероника посвящает свою жизнь ведению быта и воспитанию детей. Она находится в декретном отпуске уже почти десять лет. Однако развод с мужем напоминает женщине о том, что когда-то у нее было и другое призвание. До декрета Вероника Васнецова была майором полиции и работала в следственном управлении Калининграда, и теперь она намерена вернуться к своим служебным обязанностям. Только вот годы перерыва дают о себе знать, а новые коллеги относятся к «домохозяйке» без особого доверия. Тем не менее, она решается возглавить отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями.