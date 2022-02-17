В 1 сезоне сериала «Беззащитное сердце» Слава влюблен в простую деревенскую девушку Любу и собирается сделать ей предложение. Его матери не нравится эта идея. Она считает Любу взбалмошной и наглой. Женщина отдает предпочтение тихой скромнице Татьяне. Она плетет интриги против избранницы сына, а потом добивается своего – ссорит молодых людей между собой. Чтобы позлить Любу, Слава вместе с Таней относят заявление в ЗАГС. Однако любовь к бывшей девушке не угасает в его сердце. Случайно узнав о кознях матери, Слава бросает Таню и отправляется под венец с Любой. В это же время брошенная невеста узнает, что она ждет ребенка.