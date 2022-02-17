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Беззащитное сердце 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Беззащитное сердце
Киноафиша Сериалы Беззащитное сердце Сезоны Сезон 1

Беззащитное сердце 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беззащитное сердце»

В 1 сезоне сериала «Беззащитное сердце» Слава влюблен в простую деревенскую девушку Любу и собирается сделать ей предложение. Его матери не нравится эта идея. Она считает Любу взбалмошной и наглой. Женщина отдает предпочтение тихой скромнице Татьяне. Она плетет интриги против избранницы сына, а потом добивается своего – ссорит молодых людей между собой. Чтобы позлить Любу, Слава вместе с Таней относят заявление в ЗАГС. Однако любовь к бывшей девушке не угасает в его сердце. Случайно узнав о кознях матери, Слава бросает Таню и отправляется под венец с Любой. В это же время брошенная невеста узнает, что она ждет ребенка.

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Список серий сериала Беззащитное сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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