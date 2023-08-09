Во 2-м сезоне сериала «Анника» проницательная женщина-детектив продолжает расследовать убийства, совершенные на море у берегов Шотландии. Анника Стрэндед и ее команда вновь сталкиваются с самыми загадочными и запутанными преступлениями. То недалеко от острова Бьют обнаруживают брошенную лодку с мертвым мужчиной, то в озере Лох-Катрин находят тело знаменитого ученого, то писательница Кара Гибсон обнаруживается убитой под мостом. Анника всегда обращает внимание на детали, скрытые от взгляда других следователей. Именно эта природная интуиция раз за разом помогает ей отправлять преступников за решетку.