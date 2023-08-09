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Анника 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Анника
Киноафиша Сериалы Анника Сезоны Сезон 2

Annika 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Анника»

Во 2-м сезоне сериала «Анника» проницательная женщина-детектив продолжает расследовать убийства, совершенные на море у берегов Шотландии. Анника Стрэндед и ее команда вновь сталкиваются с самыми загадочными и запутанными преступлениями. То недалеко от острова Бьют обнаруживают брошенную лодку с мертвым мужчиной, то в озере Лох-Катрин находят тело знаменитого ученого, то писательница Кара Гибсон обнаруживается убитой под мостом. Анника всегда обращает внимание на детали, скрытые от взгляда других следователей. Именно эта природная интуиция раз за разом помогает ей отправлять преступников за решетку.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Анника График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
23 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
6 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
13 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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