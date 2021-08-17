В 1 сезоне сериала «Анника» в центре событий оказывается уроженка Норвегии по имени Анника Стрэндед, которая стоит во главе спецотдела по расследованию убийств, совершенных в море. Кроме того, у главной героини есть дочь-подросток по имени Морган, которой нелегко адаптироваться в новом классе. Да и ее мать, несмотря на активную жизненную позицию, остроумие и повышенное чувство справедливости, не нашла общий язык с коллегами. Однажды им приходят сведения об убийстве человека, который управлял компанией по наблюдению за китами в дикой природе. Примерного супруга и отца двоих детей кто-то заколол гарпуном.