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Анника 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анника
Киноафиша Сериалы Анника Сезоны Сезон 1

Annika 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анника»

В 1 сезоне сериала «Анника» в центре событий оказывается уроженка Норвегии по имени Анника Стрэндед, которая стоит во главе спецотдела по расследованию убийств, совершенных в море. Кроме того, у главной героини есть дочь-подросток по имени Морган, которой нелегко адаптироваться в новом классе. Да и ее мать, несмотря на активную жизненную позицию, остроумие и повышенное чувство справедливости, не нашла общий язык с коллегами. Однажды им приходят сведения об убийстве человека, который управлял компанией по наблюдению за китами в дикой природе. Примерного супруга и отца двоих детей кто-то заколол гарпуном.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Анника График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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