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Я не старался изо всех сил 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я не старался изо всех сил
Киноафиша Сериалы Я не старался изо всех сил Сезоны Сезон 1

Ajik choeseoneul dahaji anasseul ppun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я не старался изо всех сил»

В 1 сезоне сериала «Я не старался изо всех сил» жизнь главного героя по имени Нам Гым Пил была отлаженной и устоявшейся. Он ходил на работу, заботился об отце и воспитывал дочь. Однако неожиданно Нам Гым Пил решил уйти со службы в никуда. Близкие отнеслись к его решению с настороженностью, но Нам Гым Пил не хочет никого слушать. Он намерен начать новую жизнь. Нам Гым Пил перебивается подработками, с которыми ему помогает друг. Спустя некоторое время Нам Гым Пил узнает о человеке, который отлично зарабатывает, не выходя из дома. Он занимается написанием комиксов. Мужчина хочет попробовать тоже сочинить мангу.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я не старался изо всех сил» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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