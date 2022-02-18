В 1 сезоне сериала «Я не старался изо всех сил» жизнь главного героя по имени Нам Гым Пил была отлаженной и устоявшейся. Он ходил на работу, заботился об отце и воспитывал дочь. Однако неожиданно Нам Гым Пил решил уйти со службы в никуда. Близкие отнеслись к его решению с настороженностью, но Нам Гым Пил не хочет никого слушать. Он намерен начать новую жизнь. Нам Гым Пил перебивается подработками, с которыми ему помогает друг. Спустя некоторое время Нам Гым Пил узнает о человеке, который отлично зарабатывает, не выходя из дома. Он занимается написанием комиксов. Мужчина хочет попробовать тоже сочинить мангу.