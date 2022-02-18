В центре событий корейского комедийного сериала «Я не старался изо всех сил» оказывается 40-летний мужчина по имени Нам Гым Пил. Он живет вместе с отцом и дочерью и внезапно принимает решение бросить работу. Семья относится к этому с неодобрением, но герою все равно. Он берет временные подработки у своего приятеля, с которым иногда выпивает. В это же время Нам Гым Пил узнает о человеке, который производит впечатление безработного, но на самом деле получает кучу денег в качестве автора интернет-комиксов.