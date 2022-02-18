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Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
Постер к сериалу Я не старался изо всех сил
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Рейтинги
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Киноафиша Сериалы Я не старался изо всех сил
Я не старался изо всех сил (2022 - 2022) Ajik choeseoneul dahaji anasseul ppun
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий корейского комедийного сериала «Я не старался изо всех сил» оказывается 40-летний мужчина по имени Нам Гым Пил. Он живет вместе с отцом и дочерью и внезапно принимает решение бросить работу. Семья относится к этому с неодобрением, но герою все равно. Он берет временные подработки у своего приятеля, с которым иногда выпивает. В это же время Нам Гым Пил узнает о человеке, который производит впечатление безработного, но на самом деле получает кучу денег в качестве автора интернет-комиксов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пак Хэ Джун
Ким Гап-су
Пак Чон-ён
Пак Чи-ён
Ким До-ван
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я не старался изо всех сил - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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