Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Алессандро Каттелан. Простой вопрос 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алессандро Каттелан. Простой вопрос
Киноафиша Сериалы Алессандро Каттелан. Простой вопрос Сезоны Сезон 1

Alessandro Cattelan: una semplice domanda 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алессандро Каттелан. Простой вопрос»

В 1 сезоне сериала «Алессандро Каттелан. Простой вопрос» главным действующим лицом является итальянский теле- и радиоведущий, который проводит интервью со многими людьми, пытаясь установить истину. Алессандро Каттелан беседует со знаменитыми на весь мир людьми, в числе которых культовый режиссер Паоло Соррентино и итальянский футболист Роберто Баджо, пытаясь найти ответ на один-единственный вопрос. Каттелана интересует, в чем заключается секрет счастья и как его достичь. Оказывается, что у каждого успешного человека своя версия на этот счет. Все они делятся с Алессандро своими историями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Алессандро Каттелан. Простой вопрос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как найти счастье? How do you find happiness?
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Делает ли нас счастливыми вера? Does having faith make us happy?
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Есть ли счастье в боли? Is there happiness in pain?
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Делает ли нас счастливыми любовь? Does love make us happy?
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Что мне еще нужно, чтобы быть счастливым? What else could I want to be happy?
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Как стать по-настоящему счастливым? Can happiness be a choice?
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше