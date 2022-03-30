В 1 сезоне сериала «Карта памяти» школьная учительница русского языка и литературы Елизавета работает в провинциальной школе и живет вдвоем с мамой. Своей семьи и друзей, как и каких-то особенных интересов, у девушки нет. Кроме того, она пережила ужасную аварию, после которой чудом уцелела и напрочь забыла все, что было «до». Восстановить прошлое ей помогла пожилая мама. Вот только Лизу не покидает ощущение, что это прошлое – вовсе не ее. Порой в ее голове всплывают образы мужчины, ребенка и журналистской редакции в Москве. Она рассказывает о своих подозрениях новому коллеге Олегу и просит его о помощи.