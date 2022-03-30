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Карта памяти 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карта памяти
Киноафиша Сериалы Карта памяти Сезоны Сезон 1

Карта памяти 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карта памяти»

В 1 сезоне сериала «Карта памяти» школьная учительница русского языка и литературы Елизавета работает в провинциальной школе и живет вдвоем с мамой. Своей семьи и друзей, как и каких-то особенных интересов, у девушки нет. Кроме того, она пережила ужасную аварию, после которой чудом уцелела и напрочь забыла все, что было «до». Восстановить прошлое ей помогла пожилая мама. Вот только Лизу не покидает ощущение, что это прошлое – вовсе не ее. Порой в ее голове всплывают образы мужчины, ребенка и журналистской редакции в Москве. Она рассказывает о своих подозрениях новому коллеге Олегу и просит его о помощи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Карта памяти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2022
График выхода всех сериалов
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