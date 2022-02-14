В 1 сезоне сериала «День святого Валентина» в центре событий оказываются супруги Володя и Лена Борисовы. Их многолетний брак все считали нерушимым. Володя много работал, чтобы обеспечить финансовое благосостояние семьи, а Лена вела дом и заботилась об их дочери Полине. Все меняется после измены Владимира. Лена не хочет устраивать бурных скандалов, поэтому просто уезжает в небольшой городок, чтобы поразмыслить о собственном будущем. Наступает День всех влюбленных. Именно во время праздника судьба сталкивает отчаявшуюся женщину с другим мужчиной. Это знакомство перевернет всю Ленину жизнь.