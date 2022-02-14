Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

День святого Валентина 2020 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала День святого Валентина
Киноафиша Сериалы День святого Валентина Сезоны Сезон 1

День святого Валентина 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «День святого Валентина»

В 1 сезоне сериала «День святого Валентина» в центре событий оказываются супруги Володя и Лена Борисовы. Их многолетний брак все считали нерушимым. Володя много работал, чтобы обеспечить финансовое благосостояние семьи, а Лена вела дом и заботилась об их дочери Полине. Все меняется после измены Владимира. Лена не хочет устраивать бурных скандалов, поэтому просто уезжает в небольшой городок, чтобы поразмыслить о собственном будущем. Наступает День всех влюбленных. Именно во время праздника судьба сталкивает отчаявшуюся женщину с другим мужчиной. Это знакомство перевернет всю Ленину жизнь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «День святого Валентина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше