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Рай 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Рай
Киноафиша Сериалы Рай Сезоны Сезон 2

Paratiisi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Рай»

Во 2 сезоне сериала «Рай» продолжается история о совместной работе сотрудников правоохранительных органов из двух стран. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются в Леванте в начале 90-х. В центре событий оказываются пятнадцатилетние подростки Сандра, Ева и Малена, которые таинственно пропадают во время дискотеки. У следствия нет ни одной зацепки, поэтому Хави, младший брат Сандры, приступает к самостоятельному расследованию вместе с Квино и Альваро, своими близкими приятелями, и хулиганом Зетой. Вместе они узнают, что те, кто украл девочек, не принадлежат к миру людей.

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Список серий сериала Рай График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Фуэнхирола - Оулу Fuengirola - Oulu
Сезон 2 Серия 1
6 ноября 2022
Убегай, если сможешь Pakene jos voit
Сезон 2 Серия 2
13 ноября 2022
Возвращение в рай Paluu paratiisiin
Сезон 2 Серия 3
20 ноября 2022
Уверенность поколеблена Luottamus horjuu
Сезон 2 Серия 4
27 ноября 2022
Тень прошлого Varjo menneisyydestä
Сезон 2 Серия 5
4 декабря 2022
Операцио Мелилья Operaatio Melilla
Сезон 2 Серия 6
11 декабря 2022
Vaikeita päätöksiä
Сезон 2 Серия 7
18 декабря 2022
Perheen nimeen
Сезон 2 Серия 8
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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