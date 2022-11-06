Во 2 сезоне сериала «Рай» продолжается история о совместной работе сотрудников правоохранительных органов из двух стран. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются в Леванте в начале 90-х. В центре событий оказываются пятнадцатилетние подростки Сандра, Ева и Малена, которые таинственно пропадают во время дискотеки. У следствия нет ни одной зацепки, поэтому Хави, младший брат Сандры, приступает к самостоятельному расследованию вместе с Квино и Альваро, своими близкими приятелями, и хулиганом Зетой. Вместе они узнают, что те, кто украл девочек, не принадлежат к миру людей.