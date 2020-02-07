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Рай 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рай
Киноафиша Сериалы Рай Сезоны Сезон 1

Paratiisi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рай»

В 1 сезоне сериала «Рай» в безмятежной провинции Малага на юге Испании внезапно происходит убийство. Не успевают жители отойти от потрясения, как трагедия повторяется. Выясняется, что обе жертвы были жителями финской общины в городе Фуэнхирола на берегу Средиземного моря. Испанская полиция решает обратиться к коллегам из Финляндии, гражданами которой являлись убитые. Из северного городка Оулу в солнечную Малагу направляют опытного следователя Хикку Мянтюмяки. Большую часть своей 60-летней жизни мужчина расследовал убийства, поэтому чем-то удивить его непросто. Но преступнику это удается.

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Список серий сериала Рай График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Оулу-Фуэнхирола Oulu-Fuengirola
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2020
Конец кошмарам Ei enää painajaisia
Сезон 1 Серия 2
7 февраля 2020
Операция Люциферри Operaatio Lucyferry
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2020
Роковое танго Kohtalokas tango
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2020
К темноте Kohti pimeää
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2020
Дети лета Kesän lapset
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2020
Тяжкий груз Menneisyyden paino
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2020
Время учета Tilinteon hetki
Сезон 1 Серия 8
7 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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