В 1 сезоне сериала «Рай» в безмятежной провинции Малага на юге Испании внезапно происходит убийство. Не успевают жители отойти от потрясения, как трагедия повторяется. Выясняется, что обе жертвы были жителями финской общины в городе Фуэнхирола на берегу Средиземного моря. Испанская полиция решает обратиться к коллегам из Финляндии, гражданами которой являлись убитые. Из северного городка Оулу в солнечную Малагу направляют опытного следователя Хикку Мянтюмяки. Большую часть своей 60-летней жизни мужчина расследовал убийства, поэтому чем-то удивить его непросто. Но преступнику это удается.