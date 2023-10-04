Во 2 сезоне сериала «Квантовый скачок» Эл должен договориться с представителем сената о важности участия Сэма в проводимом эксперименте. На кону стоит дальнейшее финансирование проекта. Беккет продолжает перемещаться во времени, предотвращать трагедии и поворачивать жизни людей в правильное русло. Правая рука Сэма — Альберт — всегда сообщает другу, кому в скором времени потребуется экстренное вмешательство доктора из будущего. Сэм побывает каскадером Чедом Стоуном и спасет его младшего брата от неминуемой гибели. Кроме того, впервые за все свои перемещения Сэм попадает в тело женщины.