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Квантовый скачок 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 2

Quantum Leap
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Квантовый скачок»

Во 2 сезоне сериала «Квантовый скачок» Эл должен договориться с представителем сената о важности участия Сэма в проводимом эксперименте. На кону стоит дальнейшее финансирование проекта. Беккет продолжает перемещаться во времени, предотвращать трагедии и поворачивать жизни людей в правильное русло. Правая рука Сэма — Альберт — всегда сообщает другу, кому в скором времени потребуется экстренное вмешательство доктора из будущего. Сэм побывает каскадером Чедом Стоуном и спасет его младшего брата от неминуемой гибели. Кроме того, впервые за все свои перемещения Сэм попадает в тело женщины.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Квантовый скачок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это заняло слишком много времени! This Took Too Long!
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2023
Бен и Теллер Ben & Teller
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2023
Завершающие встречи Closure Encounters
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2023
Клуб одиноких сердец The Lonely Hearts Club
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2023
Одна ночь в Корейском квартале One Night in Koreatown
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2023
Тайная история Secret History
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2023
Вид магии A Kind Of Magic
Сезон 2 Серия 7
6 декабря 2023
Кочевники Nomads
Сезон 2 Серия 8
13 декабря 2023
Без подготовки Off The Cuff
Сезон 2 Серия 9
30 января 2024
Семейное сокровище The Family Treasure
Сезон 2 Серия 10
6 февраля 2024
Посторонний The Outsider
Сезон 2 Серия 11
13 февраля 2024
Пока мир горит As the World Burns
Сезон 2 Серия 12
20 февраля 2024
Вопреки времени Against Time
Сезон 2 Серия 13
20 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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