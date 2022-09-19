Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Квантовый скачок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Квантовый скачок
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок Сезоны Сезон 1

Quantum Leap
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квантовый скачок»

В 1 сезоне сериала «Квантовый скачок» история изобретателя Сэма Беккета из одноименного многосерийного проекта продолжается. С тех пор как он совершил квантовый скачок при помощи созданной им машины и бесследно исчез, прошло три десятка лет. Несколько научных исследователей собрали команду, чтобы разгадать секрет знаменитого изобретения их пропавшего коллеги, и выяснить, куда подевался он сам. Им предстоит задача не из простых – перезапустить сверхсекретный проект, совершить путешествие во времени и вызволить оттуда ученого, который, вероятнее всего, заперт в прошлом. Героев ожидает немало увлекательных и опасных приключений.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Квантовый скачок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
13 июля 1985 г. July 13th, 1985
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2022
Атлантида Atlantis
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2022
Кто-то там наверху любит Бена Somebody Up There Likes Ben
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Достойное предложение A Decent Proposal
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2022
Полуночный бег Midnight Run
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2022
Это катастрофа It's a Disaster
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2022
О вы, маловерные O Ye of Little Faith
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2022
Поддержи Бена Stand by Ben
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2022
Будь рядом с Беном Stand by Ben
Сезон 1 Серия 9
2 января 2023
Пейджинг доктора Сонга Paging Dr. Song
Сезон 1 Серия 10
9 января 2023
Прыгнуть. Умереть. Повторить. Leap. Die. Repeat.
Сезон 1 Серия 11
30 января 2023
Пусть играют Let Them Play
Сезон 1 Серия 12
6 февраля 2023
Семейный стиль Family Style
Сезон 1 Серия 13
27 февраля 2023
На помощь! S.O.S.
Сезон 1 Серия 14
6 марта 2023
Бен Сонг для защиты Ben Song for the Defense
Сезон 1 Серия 15
13 марта 2023
Бен Ben
Сезон 1 Серия 16
20 марта 2023
Дружелюбное небо The Friendly Skies
Сезон 1 Серия 17
27 марта 2023
День суда Judgement Day
Сезон 1 Серия 18
3 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше