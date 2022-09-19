В 1 сезоне сериала «Квантовый скачок» история изобретателя Сэма Беккета из одноименного многосерийного проекта продолжается. С тех пор как он совершил квантовый скачок при помощи созданной им машины и бесследно исчез, прошло три десятка лет. Несколько научных исследователей собрали команду, чтобы разгадать секрет знаменитого изобретения их пропавшего коллеги, и выяснить, куда подевался он сам. Им предстоит задача не из простых – перезапустить сверхсекретный проект, совершить путешествие во времени и вызволить оттуда ученого, который, вероятнее всего, заперт в прошлом. Героев ожидает немало увлекательных и опасных приключений.