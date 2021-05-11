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Катя на автомате 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катя на автомате
Киноафиша Сериалы Катя на автомате Сезоны Сезон 1

Катя на автомате 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катя на автомате»

В 1 сезоне сериала «Катя на автомате» успешный бизнесмен и любимый муж домохозяйки Екатерины попадает в аварию. Мужчина впадает в кому, оставив сразу все семейные дела и проблемы на хрупких плечах жены. Ситуация осложняется тем, что раньше Катя не держала в руках ничего тяжелее сковородки и не решала задач сложнее математики для второго класса. Всю свою жизнь она посвятила хозяйству и воспитанию двоих детей. Теперь женщине приходится разбираться в управлении автосалоном, защищать семью и бизнес от бандитов и даже раскрывать преступные заговоры. Но выясняется, что любящей матери под силу что угодно.

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Список серий 1-го сезона сериала «Катя на автомате» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
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