В 1 сезоне сериала «Катя на автомате» успешный бизнесмен и любимый муж домохозяйки Екатерины попадает в аварию. Мужчина впадает в кому, оставив сразу все семейные дела и проблемы на хрупких плечах жены. Ситуация осложняется тем, что раньше Катя не держала в руках ничего тяжелее сковородки и не решала задач сложнее математики для второго класса. Всю свою жизнь она посвятила хозяйству и воспитанию двоих детей. Теперь женщине приходится разбираться в управлении автосалоном, защищать семью и бизнес от бандитов и даже раскрывать преступные заговоры. Но выясняется, что любящей матери под силу что угодно.