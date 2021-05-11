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Киноафиша Сериалы Катя на автомате
Катя на автомате (2021 - 2021) Катя на автомате 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

Главная героиня комедийного российского сериала «Катя на автомате» – счастливая домохозяйка и мать двоих детей-школьников Екатерина. У женщины очень плотный график: она должна всех накормить, одеть, причесать, развести по классам и секциям, да еще и не забыть забрать назад. А в промежутках у нее остается совсем немного времени на свои «увлечения»: кулинарию и уборку. Вот только жизнь Кати в корне меняется, когда ее супруг оказывается в коме. Теперь она должна руководить автосалоном и бороться с бандитами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Сибирцев
Дмитрий Смолев
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Данил Тябин
Данил Тябин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Катя на автомате - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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