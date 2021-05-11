Главная героиня комедийного российского сериала «Катя на автомате» – счастливая домохозяйка и мать двоих детей-школьников Екатерина. У женщины очень плотный график: она должна всех накормить, одеть, причесать, развести по классам и секциям, да еще и не забыть забрать назад. А в промежутках у нее остается совсем немного времени на свои «увлечения»: кулинарию и уборку. Вот только жизнь Кати в корне меняется, когда ее супруг оказывается в коме. Теперь она должна руководить автосалоном и бороться с бандитами.