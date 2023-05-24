Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американец китайского происхождения 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американец китайского происхождения
Киноафиша Сериалы Американец китайского происхождения Сезоны Сезон 1

American Born Chinese
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американец китайского происхождения»

В 1 сезоне сериала «Американец китайского происхождения» Цзинь Ван переехал из Китая в Соединенные Штаты Америки, где стал рядовым учеником старшей школы. Подросток учится вместе с ребятами разных национальностей и ведет активную социальную жизнь. После знакомства с очередным иностранным студентом Цзинь невольно оказывается втянут в культурное и идеологическое противостояние. Герои спорят друг с другом о мифологии, параллельно пытаясь найти внутри себя ответы, касающиеся их идентичности, преемственности поколений и национальных традиций. В это время у тинейджеров формируются собственные взгляды.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Американец китайского происхождения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что ты за парень такой What Guy Are You
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
Обезьяна в поисках A Monkey on a Quest
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2023
Статус рок-звезды Rockstar Status
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2023
Вызвать сенсацию Make a Splash
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2023
Абракадабра Abracadabra
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2023
Горячая штучка Hot Stuff
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2023
Неподлежащий ремонту Beyond Repair
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2023
Четвертый свиток The Fourth Scroll
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2023
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше