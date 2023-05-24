В 1 сезоне сериала «Американец китайского происхождения» Цзинь Ван переехал из Китая в Соединенные Штаты Америки, где стал рядовым учеником старшей школы. Подросток учится вместе с ребятами разных национальностей и ведет активную социальную жизнь. После знакомства с очередным иностранным студентом Цзинь невольно оказывается втянут в культурное и идеологическое противостояние. Герои спорят друг с другом о мифологии, параллельно пытаясь найти внутри себя ответы, касающиеся их идентичности, преемственности поколений и национальных традиций. В это время у тинейджеров формируются собственные взгляды.