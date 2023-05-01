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Маленький огонек 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маленький огонек
Киноафиша Сериалы Маленький огонек Сезоны Сезон 1

A Small Light
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленький огонек»

В 1 сезоне сериала «Маленький огонек» события разворачиваются в 1933 году. Фашистские захватчики начинают преследование евреев во всем мире, в том числе в Голландии. Сотрудница компании «Опекта» Мип Гис со своими единомышленниками оборудует тайное помещение в офисе, где все члены семьи ее начальника Отто Франка скрываются от нацистов. Летом 1944 года кто-то сообщил об их местоположении. Всю семью схватили, но Мип смогла сохранить дневник дочери Отто — Анны. К завершению Второй мировой войны выжил только глава семьи. В 45-м году он вернулся на родину и добился того, чтобы воспоминания его погибшей дочери были изданы.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Маленький огонек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2023
Добро пожаловать в Швейцарию Welcome to Switzerland
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2023
Родина Motherland
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2023
Бабочка The Butterfly
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2023
Дерьмовое поле Scheißfeld
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2023
Температура кипения Boiling Point
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2023
Что можно спасти What Can Be Saved
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2023
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2023
График выхода всех сериалов
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