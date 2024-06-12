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Презумпция невиновности 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Презумпция невиновности
Киноафиша Сериалы Презумпция невиновности Сезоны Сезон 1

Presumed Innocent 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Презумпция невиновности»

В 1 сезоне сериала «Презумпция невиновности» в центре событий оказывается опытный окружной прокурор, который много лет выступал в суде в роли обвинителя. Внезапно руководство поручает ему провести расследование убийства, жертвой которого стала его коллега. Ситуация усугубляется тем, что погибшая, очаровательная молодая девушка, была любовницей главного героя. В ходе следственных мероприятий все улики указывают на него. Начинается громкое судебное разбирательство, прокурор обращается за помощью к опытному адвокату и между делом пытается сделать все, чтобы сохранить свой брак.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Презумпция невиновности График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Все на позициях Bases Loaded
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2024
Народ против Розата Сэбича People vs. Rozat Sabich
Сезон 1 Серия 2
12 июня 2024
Открытие Discovery
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2024
Бремя доказывания The Burden
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2024
Подготовка к игре Pregame
Сезон 1 Серия 5
3 июля 2024
Элементы The Elements
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2024
Свидетель The Witness
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2024
Вердикт The Verdict
Сезон 1 Серия 8
24 июля 2024
График выхода всех сериалов
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