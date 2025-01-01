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Эксперимент 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Эксперимент Сезоны Сезон 1

Эксперимент
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эксперимент»

В 1 сезоне сериала «Эксперимент» известный психолог Холмогоров принимает клиентов в шикарном офисе и регулярно появляется на телевидении. Однако в руки его конкурентов попадает информация о том, что далеко не все пациенты-мужчины довольны его методами. Выясняется, что с годами он стал холодным и циничным человеком, думающим не о людях, а о деньгах. Более того, некоторые из его очевидных врачебных ошибок уже исправила… простая уборщица бизнес-центра Клавдия, всегда готовая выслушать и поддержать выходящих из его кабинета бедолаг. Чтобы спасти свое доброе имя, Холмогоров соглашается на эксперимент и берет Клаву в партнеры.

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Список серий сериала Эксперимент График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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