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Девушка с плеером 2 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Девушка с плеером 2 Сезоны Сезон 1

Девушка с плеером 2
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка с плеером 2»

В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером 2» русская студентка Ника живет и учится в Лондоне. Но ее главная цель в европейской столице – не престижное образование, а месть за гибель ее родной старшей сестры Джен. Когда-то девушка училась в том же колледже и ходила по тем же улицам. Пока не исчезла без следа прямо с модного музыкального фестиваля, на котором она веселилась с друзьями. С тех самых пор Ника мечтала об одном – найти Джен или хотя бы того, кто ее похитил. В конце прошлой части она выяснила, что сестра мертва. А виновник ее смерти – молодой музыкант Хью, который очень не хочет раскрывать свою тайну.

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Список серий сериала Девушка с плеером 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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