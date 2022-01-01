Сериал «Девушка с плеером 2» – это продолжение детективной драмы о русской девушке Нике, которая разыскивает в Лондоне свою пропавшую старшую сестру. Джен исчезла прямо с модного музыкального фестиваля, оставив после себя только MP3-плеер с любимыми песнями. Ника переезжает в столицу Британии, чтобы пройти по следам сестры и выяснить, что произошло с ней на самом деле. В конце первой части она узнает, что Джен мертва, а в ее смерти виноват парень из рок-группы Хью. Но ее расследование только начинается…