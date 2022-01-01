Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рейтинги
мало голосов
Оцените
0 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Девушка с плеером 2
Девушка с плеером 2 (2022 - …) Девушка с плеером 2
Год выпуска 2022
Страна Россия/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Девушка с плеером 2» – это продолжение детективной драмы о русской девушке Нике, которая разыскивает в Лондоне свою пропавшую старшую сестру. Джен исчезла прямо с модного музыкального фестиваля, оставив после себя только MP3-плеер с любимыми песнями. Ника переезжает в столицу Британии, чтобы пройти по следам сестры и выяснить, что произошло с ней на самом деле. В конце первой части она узнает, что Джен мертва, а в ее смерти виноват парень из рок-группы Хью. Но ее расследование только начинается…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши