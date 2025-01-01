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Intersectional 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Intersectional Сезоны Сезон 1

Intersectional
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Intersectional»

В 1 сезоне сериала «Intersectional» в центре событий оказывается компания друзей, которым приходится жить вместе в одном помещении. Общими усилиями герои занимаются выпуском онлайн-журнала, а также справляются с ограничениями, связанными с эпидемией коронавирусной инфекции, которая захлестнула весь мир. Также они решают межличностные проблемы, сталкиваются с расизмом и другого рода нетерпимостью, рассуждают о насущных современных проблемах. После того как было объявлено об окончании самоизоляции и победе над пандемией, жизнь понемногу начинает приобретать привычные формы...

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Список серий сериала Intersectional График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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