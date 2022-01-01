Британо-российский комедийный мини-сериал «Intersectional» – это история о том, как после объявления об окончании карантина и победе над эпидемией COVID-19 жизнь потихоньку возвращается на круги своя. В центре событий оказывается компания друзей, которым не чужды никакие проблемы современности. Главные герои вынужденно живут под одной крышей и вместе работают над изданием онлайн-журнала. Они выясняют отношения, сталкиваются с расовыми и социальными предрассудками, ругаются и мирятся друг с другом.