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Агентство «Справедливость» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Агентство «Справедливость»
Киноафиша Сериалы Агентство «Справедливость» Сезоны Сезон 1

Агентство «Справедливость» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агентство «Справедливость»»

В 1 сезоне сериала «Агентство “Справедливость”» Александр Косарев слывет неподкупным судьей. Он считает, что люди независимо от их статуса равны перед законом. Герой возглавляет судебное отделение в небольшом городе под Москвой. Одним из тех, кого Косарев приговорил к тюремному заключению, стал следователь Константин Холмогоров – он отправился в тюрьму на семь лет за фальсификацию улик по делу, связанному с одним насильником. После выхода Холмогорова на свободу кто-то убил маньяка, которому следователь когда-то пытался подбросить улики. Полицейские убеждены, что к этому причастен Холмогоров, но у судьи другое мнение на этот счет. На этот раз он намерен помочь следователю.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Агентство «Справедливость»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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