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Двойная спираль 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двойная спираль
Киноафиша Сериалы Двойная спираль Сезоны Сезон 1

Двойная спираль 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двойная спираль»

В 1 сезоне сериала «Двойная спираль» Яна Нестеренко работает следователем в СК. Однажды начальство отправляет ее в городок под названием Озерск – место, где Яна провела ранние годы своей жизни. С тех пор женщина не возвращалась туда 20 лет. Теперь ей нужно оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. В городе совершено жестокое убийство, жертвой которого стала юная девушка, дочь Яниной подруги детства. Одновременно с расследованием Яна погружается в ностальгические воспоминания. Она сбежала из Озерска в 16 лет, когда забеременела от своего педагога. Яне сказали тогда, что ребенок родился мертвым...

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Список серий сериала Двойная спираль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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