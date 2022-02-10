Российский мелодраматический сериал «Двойная спираль» – это история о женщине по имени Яна Нестеренко, которая работает в следственных органах. Казалось бы, у нее есть все, о чем только может мечтать женщина – любящий супруг, успешная карьера и благодарное руководство, которое ее ценит. Единственное, чего не хватает Яне, – это ребенок. Однажды женщина отправляется в город, где провела ранние годы своей жизни. Там происходит жестокое убийство, и главная героиня испытывает личный интерес к этому делу...