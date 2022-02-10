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Постер к сериалу Двойная спираль
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Киноафиша Сериалы Двойная спираль
Двойная спираль (2022 - …) Двойная спираль 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Двойная спираль» – это история о женщине по имени Яна Нестеренко, которая работает в следственных органах. Казалось бы, у нее есть все, о чем только может мечтать женщина – любящий супруг, успешная карьера и благодарное руководство, которое ее ценит. Единственное, чего не хватает Яне, – это ребенок. Однажды женщина отправляется в город, где провела ранние годы своей жизни. Там происходит жестокое убийство, и главная героиня испытывает личный интерес к этому делу... 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Кирилл Новицкий
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Ирина Кабанова
Яна Чигир
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Двойная спираль - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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