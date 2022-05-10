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Алекс Лютый. Дело Шульца 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алекс Лютый. Дело Шульца
Киноафиша Сериалы Алекс Лютый. Дело Шульца Сезоны Сезон 1

Алекс Лютый. Дело Шульца 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца»

В 1 сезоне сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» действие происходит в 1975 году в Ленинграде. Жертвой преступников становится юная девушка по имени Ольга Пшеничная. Ее тетя работает на телевидении. На месте убийства находят ценную улику – хирургический пенал с изображением нацистской символики. За расследование берется представитель КГБ Андрей Елисеев, которому оказывают содействие майор Вера Гришина и начальник прокуратуры Мезенцев. Следствие выходит на немца из Поволжья – Германа Шульца, который в военное время занимался медицинскими экспериментами в концлагере. В конце сороковых персонал этого лагеря таинственно исчез.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алекс Лютый. Дело Шульца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 мая 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 мая 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
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